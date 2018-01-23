В Набережных Челнах исполком выявил 223 «самозахваченных» участка

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в ходе инвентаризации земли исполком выявил 223 «самозахваченных» участка, сообщил на «деловом вторнике» начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин.

«Самозахватчикам» исполком отправил уведомления о необходимости заключить договора аренды и об административной ответственности за использование площадей без документов.

«Практически все собственники объектов, незаконно использующие участки, даже не предпринимали попыток оформить свои правоотношения. Они неправомерно обогащались за счет муниципальной земли», — пояснил чиновник.

Землевладельцам-пиратам исполком предъявил претензии на 82 млн рублей. Если нелегитимный арендатор игнорировал требования муниципалитета, то на него подавался иск в суд. По итогам года было подано 58 исков на 57 млн рублей, из них на сегодняшний день оплачено 10 млн рублей.

Также в ходе инвентаризации выявлялись факты нецелевого использования земли. В таких случаях исполком доначислял арендную плату. Если ее не удавалось получить, то подавал на арендатора в суд. В итоге в бюджет поступило дополнительно 86 млн рублей от ТЦ «Торговый квартал». В муниципалитет возвращено 53 га земли.

Кроме того, исполком расторг 656 договоров в одностороннем порядке и 206 договоров по соглашению сторон по причине истечения срока их действия.