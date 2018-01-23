Татарстанцам предлагают обсудить изменения в закон об автомобильных дорогах

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Законопроект о внесении изменений в статьи 18 и 20 закона Республики Татарстан «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ» вынесен на общественное обсуждение. Документ размещен на портале «Открытый Татарстан».

Проект закона разработан в целях приведения закона Республики Татарстан от 3 августа 2009 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ» в соответствие с федеральным законодательством.

Законодательством РФ и РТ установлена необходимость получения согласия в письменной форме от владельца автомобильной дороги на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к автомобильной дороге. Однако порядок, сроки, а также перечень документов, которые необходимо предоставить для его выдачи, законодательно не были определены.

В целях устранения указанного правового пробела установлен тридцатидневный срок получения согласия владельца дороги на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к автомобильной дороге, а также определены органы власти по установлению порядка выдачи согласия владельца автомобильной дороги и перечня необходимых для этого документов.

Законопроектом в соответствии с федеральным законом вносятся изменения, которыми предусматривается применение действующих в настоящее время в отношении объектов дорожного сервиса требований по проектированию, строительству и содержанию примыканий их к автомобильным дорогам на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тыс кв. м. Изменения направлены на исключение снижения пропускной способности автомобильных дорог при присоединении к ним стационарных торговых объектов.

