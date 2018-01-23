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Спорт

Главный тренер казанского «Зенита» стал доверенным лицом Путина

23 января 2018, 14:23

В cписке доверенных лиц Путина в общей сложности 413 человек, среди которых немало спортсменов и тренеров.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно вошел в список доверенных лиц кандидата в Президенты России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Список доверенных лиц Путина включает в общей сложности 413 фамилий, среди которых немало спортсменов и тренеров. Помимо Владимира Алекно доверенными лицами кандидата в Президенты от мира спорта стали Евгений Плющенко, Федор Емельяненко, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Александр Поветкин, Бату Хасиков и другие.
 


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