Главный тренер казанского «Зенита» стал доверенным лицом Путина

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно вошел в список доверенных лиц кандидата в Президенты России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Список доверенных лиц Путина включает в общей сложности 413 фамилий, среди которых немало спортсменов и тренеров. Помимо Владимира Алекно доверенными лицами кандидата в Президенты от мира спорта стали Евгений Плющенко, Федор Емельяненко, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Александр Поветкин, Бату Хасиков и другие.