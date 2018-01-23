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Президент РТ опубликовал фото со Всемирного экономического форума в Давосе

23 января 2018, 14:32

Президент РТ опубликовал фото со Всемирного экономического форума в Давосе Рустам Минниханов принял участие в открытии форума и посетил сессию «Доверять ли технологиям?»
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Президент РТ Рустам Минниханов посетил несколько мероприятий Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Фотографии татарстанский лидер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Рустам Минниханов разместил в социальной сети фотографии основателя ВЭФ Клауса Шваба с пленарной сессии и Кардинала Питера Кводо Аппиаха Тарксона.

Президент Татарстана посетил сессию «Доверять ли технологиям?», о чем также можно судить по публикации в Instagram.

Рустам Минниханов планирует принять участие в шести сессиях, включая «Дизайн для смартмобильности», «Взгляд на глобальную науку» и «Новая эра энергетической политики», сообщили в пресс-службе Президента РТ. 

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 23 по 26 января.


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