Президент РТ опубликовал фото со Всемирного экономического форума в Давосе

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Президент РТ Рустам Минниханов посетил несколько мероприятий Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Фотографии татарстанский лидер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Рустам Минниханов разместил в социальной сети фотографии основателя ВЭФ Клауса Шваба с пленарной сессии и Кардинала Питера Кводо Аппиаха Тарксона.

Президент Татарстана посетил сессию «Доверять ли технологиям?», о чем также можно судить по публикации в Instagram.

Рустам Минниханов планирует принять участие в шести сессиях, включая «Дизайн для смартмобильности», «Взгляд на глобальную науку» и «Новая эра энергетической политики», сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 23 по 26 января.