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Культура

Симфонический оркестр Татарстана даст концерт в память о Фуате Мансурове

23 января 2018, 21:15

Выдающийся дирижер четверть века был главным дирижером и художественным руководителем ГСО РТ.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В ГБКЗ им. С. Сайдашева 27 января симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского даст концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Фуата Мансурова. Выдающийся дирижер четверть века, с 1986-го по 2010 годы, был главным дирижером и художественным руководителем ГСО РТ.

В этот вечер прозвучат любимые произведения Фуата Мансурова. Среди них – марш из оперы «Пророк» Джакомо Мейербера, симфония «Рим» Жоржа Бизе, сочинение Жюля Массне «Неаполитанские сцены».

За пульт ГСО РТ в этот вечер встанут сразу два дирижера – ученик Фуата Мансурова Василий Валитов и Александр Сладковский.


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