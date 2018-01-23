Федерация фигурного катания России: МОК не пустил на Олимпиаду Букина и Столбову

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) не пустил российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина на Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Ксения Столбова выступает в парном катании вместе с Федором Климовым, а Иван Букин – в танцах на льду в паре с Александрой Степановой. На прошедшем в Москве чемпионате Европы Столбова и Климов завоевали «серебро», а Букин/Степанова стали бронзовыми призерами. Таким образом обе пары были отобраны для участия в Олимпийских играх. Однако, по информации Олимпийского комитета России (ОКР), МОК не допустил Столбову и Букина до участия в Олимпиаде.

В Федерации фигурного катания России это решение назвали безосновательным и абсурдным. «Оно в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», – говорится в сообщении.

Федерация глубоко возмущенна таким решением, которое напомнило провокацию с целью вынудить россиян оказаться от участия в Олимпиаде. «Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», – отмечено в заявлении.

Ранее стало известно о том, что на Олимпиаду не поедут Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон) и Сергей Устюгов (лыжные гонки) – они также не допущены МОК.

