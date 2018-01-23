Исполком Челнов предъявил 791 претензию недобросовестным арендаторам

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году исполком Набережных Челнов подал 791 претензию на нерадивых арендаторов на 352 млн рублей. Об этом сообщил на деловом вторнике начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленар Гизатуллин.

Для взыскания задолженности в суд ушло 514 исков на 239 млн рублей. Это незначительно выше показателей 2016 года — тогда было подано 502 иска. И в два раза больше, чем в 2015 году, когда в суды было направлено 228 заявлений.

«Разница между количеством претензий и исков объясняется добровольным погашением в полном объеме своих обязательств арендаторами в ходе досудебного урегулирования», — сообщил Гизатуллин.

В службу судебных приставов исполком направил 279 исполнительных листов на более 240 млн рублей. Из них только 85 исполнительных листов остались непогашенными. В 2017 году было реально взыскано 151 млн рублей. В 2016 году возврат составил почти в два раза больше — 330 млн рублей.

«Спад работы по исполнительным листам для нас не стал неожиданностью, — сообщил Гизатуллин. — В 2016 году началась масштабная инвентаризация земель. И она предполагала в первую очередь взыскание крупных задолженностей с недобросовестных арендаторов, что и было выполнено в 2016 году. В 2017 году работа продолжалась по оставшимся должникам».