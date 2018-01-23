Прокурор обвинил главу ГСУ СК Москвы во взяточничестве

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Начальник московского главка СК России Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), сообщает РИА Новости.

Об этом сегодня на заседании по делу обвиняемого во взяточничестве Михаила Максименко заявил государственный обвинитель Борис Локтинов.

В обвинительном заключении говорится, что в марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен о том, что Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель СУ по ЦАО ГСУ СК Москвы Алексей Крамаренко за денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры для того, чтобы освободить Кочуйкова из-под стражи.

Гособвинитель считает, что Никандров и Крамаренко передали Дрыманову служебную записку о необходимости переквалифицировать действия Кочуйкова с «вымогательства» на «самоуправство», а также изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Дрыманов эти предложения одобрил и поручил Никандрову продолжать курировать расследование дела несмотря на распределение обязанностей среди своих заместителей.

На сегодняшний день Дрыманов проходит по этому делу свидетелем.