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Татарстанский «Акибанк» «глубоко разочарован» решением Moody’s о понижении рейтинга

23 января 2018, 15:34

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов банка со «стабильного» на «негативный».
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Татарстанский «Акибанк» «глубоко разочарован» агентством Moody’s, говорится на сайте финансовой организации.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов банка со «стабильного» на «негативный».

Агентство основывало собственное мнение без учета годовой отчетности и основных финансовых показателей, что указывает на поспешность выводов, заявили в «Акибанке».

«Агентством не была учтена положительная динамика показателей концентрации кредитного риска и риска на бизнес собственника. Для банка остался открытым вопрос, чем руководствовалось агентство, определяя риск на бизнес собственников, так как ни один нормативный документ Банка России или стандарт международной отчетности не может подтвердить сделанные ими выводы», — говорится в сообщении.

Рейтинговое мнение Moody’s будет пересмотрено после раскрытия информации годовой отчетности, уверены в банке.


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