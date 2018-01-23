Минкомсвязи РФ: Microsoft может потерять миллиарды из-за ограничения продаж ПО российским компаниям

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Компания Microsoft может потерять миллиарды из-за ограничения продаж программного обеспечения российским компаниям, сообщает ТАСС со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить (программное обеспечение Microsoft — прим. Т-и). Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и доработки, но вот такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего ударяют по самой американской экономике», — цитирует агентство Никифорова.

Американская компания рискует потерять рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения своих корпоративных и государственных клиентов в России, добавил министр.