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Экономика и финансы

Минкомсвязи РФ: Microsoft может потерять миллиарды из-за ограничения продаж ПО российским компаниям

23 января 2018, 21:37

Российское программное обеспечение может полностью заменить программы компании Microsoft, уверен Николай Никифоров.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Компания Microsoft может потерять миллиарды из-за ограничения продаж программного обеспечения российским компаниям, сообщает ТАСС со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить (программное обеспечение Microsoft — прим. Т-и). Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и доработки, но вот такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего ударяют по самой американской экономике», — цитирует агентство Никифорова.

Американская компания рискует потерять рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения своих корпоративных и государственных клиентов в России, добавил министр.


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