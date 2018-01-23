В РТ казыи передали положение о талаке на рассмотрение совету улемов

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Совет казыев Духовного управления мусульман Татарстана принял положение о талаке. Утвердить его предстоит совету улемов ДУМ РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил казый столичного региона Абдулла хазрат Адыгамов.

Талак – это развод в исламе. Право объявить о разводе имеет муж или шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены.

Абдулла Адыгамов сообщил, что положение «О применении казыями норм исламского права при рассмотрении дел о расторжении брака» затрагивает вопросы о действительности и недействительности талака в тех или иных ситуациях, о заключении и расторжении брака в ЗАГСе сквозь призму законов шариата и другие.

«Основной целью документа является защита прав женщин и укрепление института семьи», — отметил он и пояснил, что актуальность разработки положения на лицо, так как в Казани к казыям довольно часто обращаются женщины с просьбой развести их с мужем. При этом казый подчеркнул, что имамы всегда выступают за сохранение семьи и со своей стороны делают все возможное для примирения супругов. Но, по словам собеседника агентства, много обращений от женщин — либо брошенных, либо жертв бытового насилия. «Мы всегда пытались решить их проблемы, но несистемно, не имея общего свода правил. Теперь же многовековое исламское правовое наследие закрепляется в положении, одобренном советом казыев», — сказал он.

«Наше решение не имеет никакой юридической силы, но если супруг подчиняется канонам шариата, уважает казыев, то он будет выполнять их решение», — сказал казый столичного региона.

Адыгамов считает, что разработанное положение о талаке поможет шариатским судьям (казыям) в их работе.

Касаясь непосредственно основ положения, религиозный деятель сообщил, что есть положение, которое затрагивает вопросы защиты прав женщин, чьи мужья пропали, не выходят на связь с семьей. Это, прежде всего, касается семей, где супруг является выходцем из азиатских стран.

Рассматривается в документе и вопрос, связанный с многоженством. Согласно новому положению, если во время никаха жена оговорила условие, что муж не может брать вторую жену, и супруг принял это условие, ситуация разрешима. Если же условие не выполняется мужем, казыи ищут пути разрешения вопроса, чтобы развести их. При этом хазрат подчеркнул, что в Татарстане есть семьи, в которых муж имеет несколько жен, обеспечивает их и сохраняет дружественные отношения между женами.

Комментируя талак по смс, казый отметил: «Мы можем принять решение мужа, если удостоверимся, что супруг по собственной воле отправил это сообщение».

Есть в документе и положение о брачном даре (махр).

Абдулла Адыгамов уверен — чтобы семья была крепкой, супруги должны уважать каноны ислама и друг друга. Для тех, кто принял решение официально не регистрировать брак, а только заключить никах, хазрат посоветовал заключить между супругами брачный договор или иной документ, который бы имел юридическую силу и помог в разрешении тех или иных вопросов.

Положение «О применении казыями норм исламского права при рассмотрении дел о расторжении брака» вступит в силу после того, как его примет совет улемов ДУМ РТ.