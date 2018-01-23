Министр экологии РТ призвал жителей Татарстана сообщать об экологических нарушениях

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Оперативно сообщать обо всех экологических нарушениях в Министерство экологии и природных ресурсов РТ призвал глава ведомства Фарид Абдулганиев во время беседы с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«По жалобам граждан мы проводим внеплановые проверки. Минэкологии РТ – открытое ведомство. Только за прошлый год к нам поступило более 13 тысяч обращений. Это не только жалобы, но и предложения, просьбы разъяснить тот или иной вопрос», – пояснил министр.

В 2016 году в Минэкологии РТ была открыта республиканская общественная экологическая приемная. За два года работы она доказала свою востребованность. Обратиться в министерство можно разными способами: посредством различных мессенджеров, через интернет-приемную, придти на личный прием или на День открытых дверей.

«Буквально четыре месяца назад мы ввели еще одно новшество – жители отдаленных районов республики теперь могут обращаться в наши территориальные управления. Руководители этих управлений в режиме онлайн посредством системы видеоконференцсвязи обращаются вместе с заявителем в министерство. Это существенно упрощает механизм нашего взаимодействия», – отметил Фарид Абдулганиев.

