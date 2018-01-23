В Нижнекамске в день рождения соседа женщина ударила его ножом

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске росгвардейцы задержали женщину, ранившую ножом соседа по этажу, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

В отдел полиции Нижнекамска от медиков поступила информация о том, что в одном из общежитий по проспекту Строителей ножом был ранен 19-летний парень.

На месте росгвардейцы выяснили, что накануне инцидента у молодого человека гостила его 40-летняя соседка по этажу. Вместе они отмечали его день рождения. На следующее утро она снова явилась домой к виновнику торжества, они поссорились и в процессе выяснения отношений женщина ударила парня кухонным ножом в плечо.

Пострадавшего госпитализировали с ранением средней тяжести.

В результате сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую и передали ее сотрудникам полиции.