«Химград» не планирует останавливать производство на время ЧМ-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Технополис «Химград» не планирует останавливать производство на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе технополиса.

«Останавливать производство не планируем, такой информации от руководства не поступало», — отметили в пресс-службе.

По данным издания «Коммерсантъ», ФСБ предупредила российские предприятия о необходимости остановки работы на период мундиаля. На время ЧМ утверждены правила безопасности, предполагающие прекращение работы опасных производств, в которых используются опасные химические, биологические вещества, токсичные и взрывчатые вещества, во всех задействованных в мероприятии регионах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Казанский пороховой завод перейдет на специальный режим работы. Это необходимо в целях безопасной работы предприятия в течение мероприятия.