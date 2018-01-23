В Казани состоялось торжественное открытие нового офиса Банка «Аверс»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса Банка «Аверс». Примечательно, что офис открылся в промышленной зоне ПАО «Казаньоргсинтез» на ул. Химической, 3а.

В мероприятии приняли участие сотрудники и руководство ПАО «Казаньоргсинтез», члены совета директоров и правления Банка «Аверс».

«Казаньоргсинтез — это крупнейшее системообразующее предприятие Республики Татарстан, и мы горды тем, что Банк "Аверс" является опорным финансовым институтом для этой уникальной организации. Мы чувствуем большую ответственность перед руководством КОСа, а также перед каждым сотрудником предприятия и будем предлагать интересные банковские продукты и работать над повышением качества наших услуг. Открытие нового комфортного офиса позволит нам решить эти задачи. Хочу поблагодарить руководство ПАО „Казаньоргсинтез“ и всех работников предприятия за доверие и пожелать всем нам плодотворной работы», — отметил в приветственной речи председатель правления банка Камиль Юсупов.

После символического перерезания красной ленточки была организована экскурсия по новому офису. Гостям показали зоны обслуживания клиентов, операционный зал, зону 24/7.

В новом офисе Банка «Аверс» доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию по выгодным тарифам.

Подробная информация в офисах банка по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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