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В Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Шипулина, Устюгова и Ана на ОИ-2018

23 января 2018, 13:20

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация с российскими спортсменами прояснится.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Кремле прокомментировали решение Международного олимпийского комитета не включать в список приглашенных на Олимпиаду-2018 российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, российское руководство сожалеет об этом решении.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — приводит слова Пескова RT.

Представитель Кремля также выразил надежду, что ситуация с российскими спортсменами прояснится.


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