Вячеслав Зайцев примет участие в пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по конкурсу «Мисс Татарстан»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Завтра, 24 января, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная финалу конкурса «Мисс Татарстан», с участием советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева.
Также в мероприятии примут участие президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова, «Мисс Татарстан-2010», «I Вице-мисс Россия-2010», финалистка конкурса «Мисс мира-2010», топ-модель Ирина Шарипова.
Финал конкурса состоится 24 января 2018 года в КРК «Пирамида». Начало в 19.00.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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