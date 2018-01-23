В Челнах в 2017 году на электронную регистрацию договоров подано 900 заявлений

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году исполком Набережных Челнов направил 900 заявлений на электронную регистрацию договоров. Об этом сообщил на деловом вторнике начальник Управления земельных и имущественных отношений челнинского исполкома Ленар Гизатуллин

Чиновник отметил, что это на 269 заявлений больше, чем было зарегистрировано в 2016 году.

По его словам, преимущества электронной регистрации договоров очевидны. В первую очередь заявители экономят деньги. Экономия составляет две тысячи рублей — для граждан и 22 тысячи рублей — для юридических лиц.

Еще одним плюсом является экономия времени — не нужно собирать справки, идти в территориальное отделение Росреестра, стоять в очередях, поскольку здесь работает принцип одного окна. Заявителю нужно лишь прийти в исполком с заявлением и подписать готовый договор. Все остальное — подачу документов на регистрацию, проведение экспертизы, запрос необходимых документов, а также подачу дополнительных справок — специалисты муниципалитета возьмут на себя.