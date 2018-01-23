Все новости Татарстан Россия

Общество

Netflix потеряла 39 млн долларов из-за Кевина Спейси

23 января 2018, 19:12

Издержки обусловлены заморозкой сериала «Карточный домик» и прекращением съемок фильма «Гор», в котором главную роль играл Кевин Спейси.
Видео: Первый трейлер фильма «Все деньги мира» вышел без Кевина Спейси
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси остался без премии «Эмми»
Сериал «Карточный домик» продолжат снимать без Кевина Спейси
Ридли Скотт заменил Спейси на другого актера в своем новом фильме «Все деньги мира»
Sony Pictures сняла с показа AFI Fest фильм с Кевином Спейси

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Компания Netflix понесла потери в 39 млн долларов из-за решения отказаться от  услуг обвиненного в домогательствах Кевина Спейси, сообщает ТАСС.

Издержки обусловлены заморозкой сериала «Карточный домик» и прекращением съемок фильма «Гор», в котором главную роль играл Кевин Спейси.

В конце прошлого года Netflix сообщила, что возобновит съемки «Карточного домика» в начале будущего года без исполнителя главной роли – Кевина Спейси. Шестой сезон будет сокращен, но продюсеры обещают, что финал будет креативным и хорошим. Сезон будет включать восемь серий вместо 13.

Ранее Спейси извинился перед Энтони Рэппом, который обвинил актера в домогательствах. На момент инцидента Рэппу было всего 14 лет.

Впоследствии в домогательствах Спейси обвинили еще несколько мужчин. В ходе расследования выяснилось, что Кевин Спейси приставал к актерам, среди которых были преимущественно молодые мужчины. В итоге актер заявил, что пройдет лечение.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter