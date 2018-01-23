Татарстанские стартапы получат поддержку в новом формате

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2018 году поддержка технологических стартапов Татарстана пройдет в новом формате. Профильные республиканские площадки — конкурс «50 лучших инновационных идей» и программа инновационных проектов «Идея-1000» претерпят изменения. Об этом журналистам рассказали на совместном на брифинге Инвестиционно-венчурного фонда РТ и бизнес-акселератора Pulsar Venture Capital.

Причиной смены формата стало развитие рынка венчурного финансирования и новые тренды в поддержке технологического предпринимательства в республике, объяснил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов. Он отметил, что с нового года республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» получил две новые номинации.

«В этом конкурсе у нас было восемь номинаций. В этом году мы вносим изменения в две из них. Первая называется „цифровая экономика“, а вторая — это „национальная технологическая инициатива (НТИ)“», — рассказал Айнур Айдельдинов.

Он добавил, что появление таких номинаций является логичным шагом. Ведь работа республики в последние годы тесно связана с созданием кластеров цифровой экономики. Новые направления призваны привлечь инновационные решения для реального сектора экономики, подчеркнул Айдельдинов.

«В 2014 году в послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил выработать национальную технологическую инициативу. Все инновационные сообщества страны, в той или иной степени, участвуют в ее формировании», — заметил Айнур Айдельдинов и добавил, что работа над НТИ позволит в ближайшие 15 — 20 лет добиться технологического лидерства страны по конкретным направлениям.

Изменения появились и в работе программы «Идея-1000». Целью измененной программы стал рост числа технологических предпринимателей в ключевых отраслях экономики Татарстана. Первое, что заметят участники обновленного конкурса — увеличение финансирования проектов, отметил Айнур Айдельдинов.

«Сумма финансирования проекта увеличится с 3 до 20 млн рублей. Этого удалось добиться за счет перераспределения имеющихся бюджетов. Фактически мы сокращаем количество поддерживаемых компаний, но увеличиваем сумму инвестирования в один проект», — объяснил глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

В своей работе Фонд тесно сотрудничает с отечественным бизнес-акселератором Pulsar Venture Capital. Его руководитель Павел Королев также присутствовал на брифинге.

В 2018 году бизнес-акселератор будет работать по-новому, отметил Королев. Сейчас Pulsar уже начал отбор технологических проектов для своей акселерационной программы. Ее финалисты получат поддержку в размере до 8 млн рублей.

Но, в отличие от предыдущих лет, отбор пройдет по трем новым направлениям. Среди них — блокчейн-технологии (стартапы, внедряющие блокчейн в разные сферы бизнеса), направление «спорт, медиа и развлечения», а также индустриальные инновации (энергосберегающие решения в промышленности).

Новая программа акселерации должна решить множество вопросов, возникающих у технологических стартапов. В первую очередь, это касается соответствия разработок мировым стандартам качества.

«Чтобы новый продукт был востребован, он должен соответствовать международным стандартам. Продукция должна быть не просто хорошей, а одной из лучших на рынке», — уверен Павел Королев.

Он добавил, что для этого необходимо сотрудничать с международными технологическими и производственными центрами. Этим и будет заниматься обновленная программа бизнес-акселератора. Победители не только получат финансирование проектов, но и пройдут спецпрограммы подготовки в Великобритании, Ирландии, Китае, Японии и других странах.

Новые форматы работы с технологическими стартапами и предпринимателями помогут достойно встретить Российский венчурный форум, отметили спикеры. Ключевое событие отечественной венчурной индустрии пройдет в Казани уже в середине апреля нынешнего года.