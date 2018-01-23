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Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой на «Дакаре-2018»

23 января 2018, 13:32 , Фото: из архива

Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с победой на «Дакаре-2018» Российская команда «КАМАЗ-Мастер», одержав победу в нынешнем ралли, стала 15-кратным победителем «Дакара».
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INTERFAX.RU 27/12
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(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2018».

«Искренне поздравляю всех вас с новой победой на ралли "Дакар-2018". Восхищаюсь высочайшим спортивным мастерством камазовцев, умением команды дружно и слаженно работать на общий результат, великолепной технической подготовкой наших грузовиков, – говорится в поздравлении. – Благодарю всех, кто ковал эту победу, – генерального директора "КАМАЗа" Сергея Анатольевича Когогина, руководителя команды Владимира Геннадьевича Чагина, экипажи всех "КАМАЗов", поддерживавших друг друга во всем, а также каждого члена команды, без профессионализма которых эта победа была бы невозможна.

Поздравляю экипаж Эдуарда Николаева с третьим "Золотым бедуином". Отрадно, что победные традиции и бесценный опыт основателей "КАМАЗ-мастер" успешно передаются молодому поколению. Браво, камазовцы, так держать! Здоровья, счастья, новых свершений!» – говорится в поздравительной телеграмме лидера республики.

Российская команда «КАМАЗ-Мастер», одержав победу в 2018 году, стала 15-кратным победителем ралли. Первое место в нынешней гонке занял экипаж под пилотированием Эдуарда Николаева, для него эта победа стала третьей в карьере.
 


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