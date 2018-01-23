Больницы Казани и Набережных Челнов закупят медоборудование на сумму 41,3 млн рублей

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Казани и ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» Набережных Челнов совместно закупят изделия медицинского назначения на общую сумму около 41,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Средства на расходы будут выделены из Фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета, говорится в документации проекта.
В техзадании закупки перечислены 30 наименований изделий медицинского назначения. Срок их поставки — до 10 ноября 2018 года. Поставлять медизделия будет компания «РЕДАКС», которая занимается торговлей оптовой фармацевтической продукцией.