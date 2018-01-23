Все новости Татарстан Россия

Культура

Нацбиблиотека РТ представила школьникам урок-презентацию по волшебному миру Толкиена

23 января 2018, 22:02 , Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Нацбиблиотека РТ представила школьникам урок-презентацию по волшебному миру Толкиена В конце занятия ребята создали своего собственного дракона.
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка к 200-летию Шигабутдина Марджани
Школьники Лаишевского района стали участниками проекта «Я – читатель»
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка пейзажей зарубежных художников
В Нацбиблиотеке РТ откроется выставка «Флаг моей державы»
В Нацбиблиотеке РТ открывается выставка «Казань – самый креативный город России»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели библиотечный урок в рамках литературного проекта «Я – читатель» для учеников начальных классов школы № 165 с углубленным изучением английского языка», сообщает пресс-служба библиотеки.



Второклассники познакомились с биографией современной фэнтези-литературы, жанра фантастики Джона Рональда Руэла Толкиена (1892 – 1973).

В ходе занятия вместе с главным героем Бильбо Бэггинсом дети открыли огромный мир, населенный различными существами. Это мудрые маги, статные и красивые эльфы, приземистые, угрюмые, но в то же время забавные гномы, страшные, кровожадные, но глупые тролли, безжалостные орки и другие жители Средиземья.

В конце занятия ребята создали своего собственного дракона.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter