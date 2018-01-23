Нацбиблиотека РТ представила школьникам урок-презентацию по волшебному миру Толкиена

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели библиотечный урок в рамках литературного проекта «Я – читатель» для учеников начальных классов школы № 165 с углубленным изучением английского языка», сообщает пресс-служба библиотеки.
Второклассники познакомились с биографией современной фэнтези-литературы, жанра фантастики Джона Рональда Руэла Толкиена (1892 – 1973).
В ходе занятия вместе с главным героем Бильбо Бэггинсом дети открыли огромный мир, населенный различными существами. Это мудрые маги, статные и красивые эльфы, приземистые, угрюмые, но в то же время забавные гномы, страшные, кровожадные, но глупые тролли, безжалостные орки и другие жители Средиземья.
В конце занятия ребята создали своего собственного дракона.