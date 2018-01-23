Медведев утвердил новый состав оргкомитета чемпионата WorldSkills-2019 в Казани

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес изменения в состав оргкомитета по подготовке и проведению в Казани мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills-2019 и утвердил его новый состав. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном сайте российского Кабмина.

Новыми членами оргкомитета стали заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

В то же время распоряжением Правительства РФ из состава оргкомитета исключены в прошлом первый замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян, осенью 2017 года ставший сенатором от Ярославской области, исполняющий с сентября 2017 года обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

Отмечается, назначенцы получают все полномочия для подготовки европейского чемпионата по профмастерству EuroSkills в 2022 году в России и подачи заявки на право его проведения.