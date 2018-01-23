Появились фото с места смертельного пожара в Рыбной Слободе

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара в поселке Рыбная Слобода, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на пожаре в доме №13 по улице Братьев Бакировых погиб 41-летний мужчина.

Информация о возгорании поступила около двух часов ночи. Прибывших на место сотрудников ПСЧ №128 встретили соседи. Они рассказали, что в доме может находиться человек.

Огнеборцы справились с огнем на площади 63 квадратных метра за 20 минут. Тело погибшего обнаружили при разборе завалов.