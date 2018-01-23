В прошлом году бюджет РТ получил 4,4 млрд рублей налогов от туристической сферы

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В 2017 году бюджет Татарстана получил от сферы туризма 4,4 млрд рублей в качестве налоговых отчислений, заявил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на заседании коллегии Государственного комитета РТ по туризму.

Прогнозируется, что по итогам 2017 года объём оказанных услуг в сфере туризма без учёта смежных отраслей по итогам 2017 года прогнозируется на уровне 13,1 миллиарда рублей, с учётом смежных отраслей (затраты на питание, транспорт, покупки) – 20,7 миллиарда рублей, что почти на 12 процентов больше показателя 2016 года.