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Экономика и финансы

Банковские услуги исключат из упоминания на сайте госзакупок

23 января 2018, 19:58

До 1 июля 2018 года банковские и страховые услуги, лизинг и прочие услуги не будут размещаться на портале госзакупок.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Банковские услуги исключат из упоминания в госзагупках . Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале Правитетельства России.

Документ содержит перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют гостайну, но не подлежать размещению на сайте закупок.

Помимо банковских услуг, в список вошли страховые услуги, предоставление займов и поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

Распоряжение действует до 1 июля 2018 года.


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