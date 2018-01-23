Банковские услуги исключат из упоминания на сайте госзакупок

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Банковские услуги исключат из упоминания в госзагупках . Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале Правитетельства России.

Документ содержит перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют гостайну, но не подлежать размещению на сайте закупок.

Помимо банковских услуг, в список вошли страховые услуги, предоставление займов и поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

Распоряжение действует до 1 июля 2018 года.