Мужчины-туристы тратят в Татарстане больше женщин

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Мужчины за время визита в Татарстан в прошлом году потратили несколько больше – средний расход составил 26 тыс. рублей, тогда как каждая женщина потратила 23 тыс. рублей. Об этом сегодня рассказала генеральный директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова на заседании коллегии Комитета РТ по туризму.

По ее словам, посмотреть республику чаще всего приезжают в компании друзей или с семьей, а значит, растет спрос на индивидуальные маршруты и обслуживание. Кроме того, такой турист старается минимизировать расходы на проживание и выбирает вариант съемной квартиры. Чаше всего в Казань прибывают поездом или самолетом, однако растет число прибывающих на автомобиле.

«Исследования показывают, что чем моложе турист, тем короче его визит. Туристы же старше 35 лет приезжают на более длительный срок», – добавила Дильбар Садыкова.

