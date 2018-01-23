Британцы не поддержали мнение генерала о «враждебной России»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Несмотря на пропаганду британских политиков и военных «о российской угрозе» многие обычные жители Великобритании в это не верят, пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарии читателей к публикациям в местных СМИ.

Ранее глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер, заявил, что Москва якобы может стремительно «предпринять враждебные действия» в отношении стран Запада — членов НАТО.

Обычные британские жители на форумах раскритиковали заявление Картера и его отношение к России. Некоторые британцы выступили в поддержку Президента России Владимира Путина.

«Отлично постарался (глава британского генштаба — прим. Т-и), но я все равно не стану ненавидеть Россию. Прекратите сеять панику, это комично. Да многие из нас счастливы были бы, возглавь Путин нашу страну. Тогда бы мы не пресмыкались перед остальной Европой», — цитирует издание пользователя Smileycat.

«Я бы проголосовал за такого, как Путин! Вот бы он вошел в наш парламент вместо того мусора, который там сейчас. Холодная война осталась в прошлом, а мы пытаемся разжечь все заново, ретушируя наши провалы», — написал пользователь Tondor.

«Не верьте этой чуши», — написал bigbadbob, который лично знаком со многими россиянами. Британец отметил, что его знакомые и друзья из России не испытывают никаких враждебных чувств к Великобритании и благодарны союзникам за помощь во Второй мировой войне.