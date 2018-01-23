Порошенко попал в ТОП-10 самых состоятельных спикеров экономического форума в Давосе

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко оказался на девятом месте ТОПа состоятельнейших спикеров Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Телеканал новин 24».

Благосостояние главы Украины оценено в 1,6 млрд долларов, Президента США Дональда Трампа на 3 млрд долларов больше – он занимает шестое место рейтинга. Второе место занял хозяин портала AliExpress Джека Ма с 47 млрд долларов. Лидером признан основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием более 70 млрд долларов.

Отмечается, что доходы всех спикеров Давоса суммарно равны почти 415 млрд долларов.

