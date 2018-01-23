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Порошенко попал в ТОП-10 самых состоятельных спикеров экономического форума в Давосе

23 января 2018, 13:53

Суммарные доходы всех спикеров международной встречи равны почти 415 млрд долларов.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко оказался на девятом месте ТОПа состоятельнейших спикеров Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Телеканал новин 24».

Благосостояние главы Украины оценено в 1,6 млрд долларов, Президента США Дональда Трампа на 3 млрд долларов больше – он занимает шестое место рейтинга. Второе место занял хозяин портала AliExpress Джека Ма с 47 млрд долларов. Лидером признан основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием более 70 млрд долларов.

Отмечается, что доходы всех спикеров Давоса суммарно равны почти 415 млрд долларов.
 


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