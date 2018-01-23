На проектно-изыскательские работы для строительства трассы в обход Челнов выделили 71 млн рублей

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). На проектно-изыскательские работы для строительства автодороги с мостом через реку Кама с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов планируется потратить 71,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель заказа должен выполнить инженерные изыскания, разработать проекты планировки и межевания территории и провести кадастровые работы для строительства трассы до 12 декабря 2018 года.

Как указано в документе, дорога будет построена от М7 «Волга» в районе Мамадыша с мостовым переходом через реку Кама с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом на автодорогу М7 «Волга».

Площадь земельного участка для проведения работ составляет 370 га, а длина проектируемого участка — 26,8 км.

Закупка будет финансироваться из бюджета РТ.