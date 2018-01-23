Ильсур Метшин возглавил рейтинг глав столиц ПФО в 2017 году

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Ильсур Метшин возглавил рейтинг глав столиц Приволжского федерального округа информационно-аналитической системы «Медиалогия» в 2017 году.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы и т. д.
На втором месте рейтинга оказалась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, на третьем — градоначальник Перми Дмитрий Самойлов.
СМИ упоминали, что президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин подал в отставку, которая была принята руководством футбольного клуба. Масс-медиа также освещали заявление мэра Казани о том, что город на 95 процентов готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.