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Ильсур Метшин возглавил рейтинг глав столиц ПФО в 2017 году

23 января 2018, 14:04

На втором месте рейтинга оказалась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, на третьем — градоначальник Перми Дмитрий Самойлов.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Ильсур Метшин возглавил рейтинг глав столиц Приволжского федерального округа информационно-аналитической системы «Медиалогия» в 2017 году. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы и т. д. 

На втором месте рейтинга оказалась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, на третьем — градоначальник Перми Дмитрий Самойлов. 

СМИ упоминали, что президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин подал в отставку, которая была принята руководством футбольного клуба. Масс-медиа также освещали заявление мэра Казани о том, что город на 95 процентов готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.


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