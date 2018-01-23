Рекультивацию иловых полей в Победилово оценили в 84 млн рублей

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). «Водоканал» объявил тендер на проект рекультивации иловых полей в жилом массиве Победилово в Приволжском районе Казани. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 84,47 млн рублей. Территорию иловых полей будут восстанавливать на собственные средства «Водоканала».

Срок оказания услуг по рекультивации иловых полей — до 1 июня 2019 года, говорится в техническом задании. Объем осадка на иловых полях I очереди оценивается в 1,71 млн м куб., II очереди — 760 тыс. м куб. Отмечается, что показатели необходимо уточнить по результатам инженерных работ.

Иловые поля — это площади, которые с 1970-х годов используются для сброса илового осадка. Он образуется после очистки стоков канализации и выбросов предприятий промышленности.

Проблема с иловыми полями также существует в соседнем с Победилово поселке Отары. «Водоканал» искал специальные сорта растений, которые пригодны для посадки на иловых полях. Такая мера нужна, чтобы ежесуточный иловый осадок не поступал на иловые поля.