Ростуризм не выявил завышения цен в казанских отелях к ЧМ-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало итоги мониторинга стоимости на гостиничное обслуживание во время проведения ЧМ-2018. В список не попал ни один из казанских отелей. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

В опубликованный список попали гостиницы, отели, хостелы и апартаменты Москвы, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Калининградской и Краснодарской областей.

В таблице приведены стоимость на сайте каждой из гостиниц и цена на сайтах бронирования.