Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Ростуризм не выявил завышения цен в казанских отелях к ЧМ-2018

23 января 2018, 20:17

Ведомство опубликовал итоги мониторинга стоимости гостиниц во время проведения чемпионата мира по футболу.
ФСИН заявила о готовности выпускать в тюрьмах сувениры к ЧМ-2018 по футболу
В Нижнем Новгороде начали строить предматчевую тренировочную площадку для ЧМ-2018
В Казани будут готовить волонтеров для футбольного мундиаля-2018
Бюджет мероприятий по подготовке к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде увеличен на 5 млрд. рублей
Казань примет матчи Кубка Конфедерации по футболу в 2017 году

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало итоги мониторинга стоимости на гостиничное обслуживание во время проведения ЧМ-2018. В список не попал ни один из казанских отелей. Об этом сообщается на сайте Ростуризма. 

В опубликованный список попали гостиницы, отели, хостелы и апартаменты Москвы, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Калининградской и Краснодарской областей. 

В таблице приведены стоимость на сайте каждой из гостиниц и цена на сайтах бронирования.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter