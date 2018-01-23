За прошедшие сутки на дороги республики вышли почти 400 единиц снегоуборочной техники

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). За прошедшие сутки на дороги Республики Татарстан вышли около 400 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Несмотря на погодные условия, на межмуниципальные маршруты по Татарстану вышли 147 автобусов. За сутки совершены одно нарушение скорости и 108 отклонений с назначенного маршрута, согласно данным с установленной в автобусах системы ГЛОНАСС.

Из аэропорта Казани выполнены 74 рейса, в том числе пять чартерных и семь международных, говорится в сообщении.