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За прошедшие сутки на дороги республики вышли почти 400 единиц снегоуборочной техники

23 января 2018, 14:40

На межмуниципальные маршруты по Татарстану вышли 147 автобусов.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). За прошедшие сутки на дороги Республики Татарстан вышли около 400 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Несмотря на погодные условия, на межмуниципальные маршруты по Татарстану вышли 147 автобусов. За сутки совершены одно нарушение скорости и 108 отклонений с назначенного маршрута, согласно данным с установленной в автобусах системы ГЛОНАСС. 

Из аэропорта Казани выполнены 74 рейса, в том числе пять чартерных и семь международных, говорится в сообщении.


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