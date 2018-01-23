Война с табакокурением: Роспотребнадзор закрыл еще две кальянные в Казани

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). С начала 2018 года усилиями специалистов татарстанского Роспотребнадзора в Казани была приостановлена работа еще двух кальянных. Внимание надзорного органа заведения привлекли из-за неоднократных жалоб жильцов домов, в которых они расположены.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, 16 января Советский районный суд постановил приостановить работу кальянной HookanTime ИП Абдуллина Р.Б. в жилом доме по улице Островского, дом 9 на 40 суток, а также деятельность кальянной «На высоте 274» по улице Мавлютова, дом 46, принадлежащей ООО «Ресурс» на 30 суток.

Как лабораторно подтвердили специалисты надзорного органа, шум и запах от работы заведений действительно влияли на условия проживания в домах, нарушая требования СанПин. Выехав на место, представители Роспотребнадзора зафиксировали, что шахты вытяжных вентиляций кальянных выведены по наружным стенам жилых домов ниже плоской кровли. Протоколы с указанием нарушений были направлены в суд.

На сегодняшний день решения суда по обоим делам в законную силу еще не вступили, и у представителей организаций имеется предусмотренный законом срок (равный 10 суткам) для обжалования.

По примерным подсчетам, в течение полугода в столице РТ закрылось несколько десятков курительных заведений. В июле 2017 года широкую огласку получила история судебных споров Роспотребнадзора и представителя казанской сети кальянных, работающих под брендом «Наше место», Минтимера Нугманова.

Нугуманов — не только предприниматель, но и довольно известный в Татарстане музыкант и ведущий, поэтому противостояние широко освещалось в республиканских СМИ. Хозяин сети был категорически не согласен с решением Арбитражного суда РТ о запрете работы кальянной в доме по адресу: ул. Чистопольская, д. 20а. Решение, которое принял суд в июне 2017 года, индивидуальный предприниматель обжаловал несколько раз.

История споров Минтимера Нугманова с жильцами дома, а точнее — с председателем местного ТСЖ, началась еще в 2016 году. Информация о грядущем закрытии кальянной попала в СМИ республики утром 4 июля от пресс-службы Управления Роспотребнадзора по РТ, которое в течение всего года и выступало в судах на стороне ТСЖ. Роспотребнадзор и сам ИП Минтимер Нугманов имеют принципиально различающиеся точки зрения на ситуацию. Кальянная до сих пор продолжает работу по указанному адресу.