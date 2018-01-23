Казанский пороховой завод закажет металлические изделия за 210,7 млн рублей

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Казанский государственный казенный пороховой завод потратит на услуги по производству металлических изделий порядка 210,7 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Предприятие объявило тендер на поставку продукта на ноябрь 2017 года — июль 2018 года. В документах отмечается, что закупка будет производиться у единственного поставщика. В пресс-службе Казанского порохового завода нам не смогли ответить, о каком продукте идет речь, поскольку это закрытая информация.

Казанский пороховой завод перейдет на специальный режим работы во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Это необходимо в целях безаварийной и безопасной работы в течение мундиаля, при этом работа останавливаться не будет, отметили в пресс-службе предприятия.