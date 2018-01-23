В Менделеевском районе состоялся чемпионат по лепке снеговиков

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Менделеевском районе состоялся конкурс снеговиков, посвященный Международному дню снеговика, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Организатором мероприятия выступила Сетяковская сельская библиотека. Читатели библиотеки целыми семьями соревновались в создании самого креативного снежного героя. Конкурс получился забавным и интересным, отметили организаторы.
На суд жюри участники представили самые разнообразные работы. Победителем стала семья Мироновых, второе место досталось семье Шишкиных, третье место заняла Галина Моисеева.