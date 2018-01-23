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В Менделеевском районе состоялся чемпионат по лепке снеговиков

23 января 2018, 23:13

Читатели библиотеки целыми семьями соревновались в создании самого креативного снежного героя.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Менделеевском районе состоялся конкурс снеговиков, посвященный Международному дню снеговика, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Организатором мероприятия выступила Сетяковская сельская библиотека. Читатели библиотеки целыми семьями соревновались в создании самого креативного снежного героя. Конкурс получился забавным и интересным, отметили организаторы.

На суд жюри участники представили самые разнообразные работы. Победителем стала семья Мироновых, второе место досталось семье Шишкиных, третье место заняла Галина Моисеева.

 


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