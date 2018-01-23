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В Нижнекамске стартовал фотоконкурс «Ребенок – главный пассажир»

23 января 2018, 21:26

Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены поощрительными призами и дипломами.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал открытый муниципальный фотоконкурс «Ребенок – главный пассажир». Участие в творческом состязании может принять любой член семьи: ребенок и его родители (законные представители), сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

По условиям конкурса принимаются фотографии с изображением детей от 0 до 12 лет в автомобильных удерживающих устройствах, которые соответствуют п.22.9 Правил дорожного движения РФ.

Фотография должна быть снята лично участником и не может быть заимствована из Интернета. Заявку участники конкурса должны предоставить до 16 февраля 2018 года на адрес электронной почты: Gibdd_nk@mail.ru.

Фотографии принимаются до 28 февраля 2018 года в напечатанном виде формата А3 и А4, в черно-белом и цветном изображении по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 25а, каб. 309, 312. На обратной стороне каждой фотографии, в верхнем правом углу, необходимо указать: название работы (слоган); фамилию и имя автора и его возраст; контактный телефон.

Жюри оценит раскрытие темы; возможность применения предлагаемой работы в целях обучения и пропаганды; оригинальность; качество изображения; правильность установки и крепления автокресла; отсутствие нарушений при перевозке детей-пассажиров.

Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены поощрительными призами и дипломами. Лучшие работы будут представлены на выставке, которая пройдет на базе Детского автогородка с 12 по 18 марта.

 


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