В Нижнекамске стартовал фотоконкурс «Ребенок – главный пассажир»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал открытый муниципальный фотоконкурс «Ребенок – главный пассажир». Участие в творческом состязании может принять любой член семьи: ребенок и его родители (законные представители), сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



По условиям конкурса принимаются фотографии с изображением детей от 0 до 12 лет в автомобильных удерживающих устройствах, которые соответствуют п.22.9 Правил дорожного движения РФ.



Фотография должна быть снята лично участником и не может быть заимствована из Интернета. Заявку участники конкурса должны предоставить до 16 февраля 2018 года на адрес электронной почты: Gibdd_nk@mail.ru.



Фотографии принимаются до 28 февраля 2018 года в напечатанном виде формата А3 и А4, в черно-белом и цветном изображении по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 25а, каб. 309, 312. На обратной стороне каждой фотографии, в верхнем правом углу, необходимо указать: название работы (слоган); фамилию и имя автора и его возраст; контактный телефон.



Жюри оценит раскрытие темы; возможность применения предлагаемой работы в целях обучения и пропаганды; оригинальность; качество изображения; правильность установки и крепления автокресла; отсутствие нарушений при перевозке детей-пассажиров.



Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены поощрительными призами и дипломами. Лучшие работы будут представлены на выставке, которая пройдет на базе Детского автогородка с 12 по 18 марта.