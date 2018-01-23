(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В России утверждена стратегия безопасности дорожного движения, целью которой станет достижение нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Документ охватывает задачи на 2018 – 2024 годы. К 2024-му социальный риск должен составить не более четырех погибших на 100 тысяч населения. Целей планируется достигать в два этапа: первый – с 2018 по 2020 год; второй – с 2021 по 2024 год.

Как сказано в справке к распоряжению, стратегия призвана изменить поведение участников дорожного движения, защитить от ДТП пешеходов, усовершенствовать улично-дорожную сеть, отладить механизмы допуска транспорта на дороги, развить систему оказания помощи пострадавших в авариях и т. д.