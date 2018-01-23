(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сегодня преподаватели вузов Казани сразятся в турнире по бадминтону, который пройдет в рамках декады «За здоровый образ жизни! Зимние каникулы». Об этом сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ.

Изюминкой этого года стало участие в декаде не студентов, как обычно, а сотрудников высших учебных заведений. Всего для них запланированы соревнования в 10 видах спорта. Принять участие в турнирах смогут как мужчины, так и женщины двух групп вузов. Победителей определят в общекомандном зачете.

Первый день запомнился участникам борьбой в настольном теннисе. Лучшей здесь оказалась сборная КГАСУ. «Серебро» досталось команде ПовГАФКСиТ, а «бронзу» завоевала сборная КФУ.