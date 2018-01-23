Клинцевич обвинил киевский режим в политическом хамстве

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Сложившаяся на Украине политическая ситуация мешает киевским властям адекватно ответить на жест доброй воли от России, которая предложила вернуть военную технику из Крыма. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову», – написал сенатор на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Клинцевич прокомментировал слова отставного украинского генерала Игоря Романенко о военной технике из Крыма, посоветовав ему «лучше молчать, чем говорить».

Напомним, в ответ на предложение Президента РФ Владимира Путина вернуть на Украину оставшуюся в Крыму технику Киев выразил свое несогласие.