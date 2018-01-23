Родченков дал показания против спортсменов РФ с закрытым лицом и по видеосвязи

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Спортивный арбитражный суд выслушал информатора WADA Григория Родченкова по видеосвязи. Когда он давал показания против Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, его лицо было скрыто, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Всего в суде рассматриваются дела 39 атлетов, однако Родчченков дал свое согласие на участие лишь в перовом дне разбирательств. При этом спортсменам запретили о чем-либо его спрашивать.

Ранее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории заподозрил ряд британских атлетов в манипуляциях с допингом.