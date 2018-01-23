Три тысячи голодных макак атаковали две деревни в Таиланде

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Более 3 тыс. макак-крабоедов атаковали две деревни в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Обезьяны, ища еду, врывались в дома, раскидывали вещи, открывали холодильники. Также они разорили посевы и проникли в кельи расположенного неподалеку буддийского монастыря.

Животные забирались в помещения даже через вентиляцию. При этом конкурирующие стаи иногда дрались друг с другом из-за добытой пищи. В результате несколько зданий были повреждены.

Местные обитатели не трогают приматов, так как надеются, что они привлекут сюда туристов. При этом они просят власти ограничить рост популяции обезьян. Исчерпав природные ресурсы, макаки обратили внимание на людей.

Макаки-крабоеды, или яванские макаки (Macaca fascicularis) обитают по всему Индокитаю и Малайскому архипелагу. Их длина не превышает 65 см, а вес – 8,5 кг. Живут в равнинных тропических и мангровых лесах. Как правило, эти обезьяны всеядны.