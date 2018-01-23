Гигантская кобра перегородила дорогу во Вьетнаме

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В провинции Футхо на севере Вьетнама гигантская кобра перегородила дорогу и привела к образованию пробки. Видеозапись инцидента опубликовал YouTube-канал ViralHog.

Поначалу автомобилисты пытались убрать змею с дороги, таща ее за хвост. Не добившись успеха, они начали передвигать рептилию с помощью палок. Под конец, осмелев, водители взяли пресмыкающееся голыми руками и убрали его с проезжей части.

Комментаторы ролика предположили, что кобра будет съедена, потому что блюда из змеиного мяса достаточно популярны во Вьетнаме, замечает РИА «Новости».