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Гигантская кобра перегородила дорогу во Вьетнаме

23 января 2018, 03:07

Водители взяли змею голыми руками и убрали с проезжей части.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В провинции Футхо на севере Вьетнама гигантская кобра перегородила дорогу и привела к образованию пробки. Видеозапись инцидента опубликовал YouTube-канал ViralHog.

Поначалу автомобилисты пытались убрать змею с дороги, таща ее за хвост. Не добившись успеха, они начали передвигать рептилию с помощью палок. Под конец, осмелев, водители взяли пресмыкающееся голыми руками и убрали его с проезжей части.

Комментаторы ролика предположили, что кобра будет съедена, потому что блюда из змеиного мяса достаточно популярны во Вьетнаме, замечает РИА «Новости»


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