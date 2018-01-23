Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов по примеру Apple

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Итальянская антимонопольная служба заподозрила корпорацию Samsung в замедлении работы смартфонов старых моделей по примеру компании Apple. Об этом пишет газета The Independent, передает Lenta.ru.

Ведомство обвинило обе фирмы в выработке коммерческой политики, основанной на использовании свойств компонентов гаджетов для ограничения сроков их службы и стимулирования покупок новых аппаратов.

По информации службы, и Apple, и Samsung выпускали обновления программного обеспечения, замедляющие работу устройств, и не уведомляли об этом пользователей.

При этом ранее южнокорейская корпорация заявляла, что не прибегает к замедлению работы старых смартфонов.

В конце прошлого года специалисты компании Primate Labs уличили Apple в том, что она намеренно снижает производительность iPhone со старыми аккумуляторами. Американская компания попросила прощения www.tatar-inform.ru/news/2017/12/29/590789/за это решение и пошла на снижение цены замены батарей.