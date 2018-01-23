Все новости Татарстан Россия

Спорт

Борцы со всего Татарстана соберутся на турнир по корэш в Заинске

23 января 2018, 05:49

В течение двух дней за звание лучших будут бороться спортсмены в весе от 35 до 130 кг.
В Высокогорском районе прошел турнир по корэш
В Челнах проходит турнир по курэш и армспорту среди мусульман
Сборная Тюлячинского района РТ одержала победу в первенстве республики по борьбе корэш
Казань примет лично-командные республиканские соревнования по корэш
Татарстанские спортсмены примут участие в состязаниях по борьбе на полотенцах на «Кубок Сибири»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Борцы со всего Татарстана старше 14 лет соберутся на третий республиканский турнир по корэш в Заинске. Он будет организован с 26 по 28 января, его посвятят памяти бывшего главы района Рината Фардиева, сообщает «Зинск-информ».

В течение двух дней за звание лучших будут бороться спортсмены в весе от 35 до 130 кг. Тем, кто займет места от первого до третьего, вручат медали, грамоты и денежные призы, остальные будут отмечены кубками и дипломами.

В состав жюри войдут опытные судьи Татарстана, в качестве наблюдателей выступят ветераны Заинского района.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter