До конца января «КАМАЗ» произведет более тысячи машин

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Персонал «КАМАЗа» вышел из корпоративного отпуска. До конца месяца работники предприятия намерены выпустить 1,1 тыс. автомобилей и 1,2 тыс. силовых установок, сообщает ТАСС.

Сейчас на предприятии уже отгружены запасные части на 1 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Следующий отпуск на «КАМАЗе» запланирован на август текущего года.

По итогам 2017 года предприятия группы «КАМАЗ» выпустили почти 40 тыс. автомобильных комплектов, нарастив их производство на 12 процентов.