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Экономика и финансы

До конца января «КАМАЗ» произведет более тысячи машин

23 января 2018, 04:53

Рабочие челнинского автогиганта вышли из корпоративного отпуска.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Персонал «КАМАЗа» вышел из корпоративного отпуска. До конца месяца работники предприятия намерены выпустить 1,1 тыс. автомобилей и 1,2 тыс. силовых установок, сообщает ТАСС. 

Сейчас на предприятии уже отгружены запасные части на 1 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Следующий отпуск на «КАМАЗе» запланирован на август текущего года. 

По итогам 2017 года предприятия группы «КАМАЗ» выпустили почти 40 тыс. автомобильных комплектов, нарастив их производство на 12 процентов.

 


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