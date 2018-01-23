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В галерее «Хазинэ» откроется посвященная Октябрьской революции выставка

23 января 2018, 07:27 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

В галерее «Хазинэ» откроется посвященная Октябрьской революции выставка В экспозицию вошло более 150 работ, отражающих весь спектр произведений религиозного искусства.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется международный выставочный проект «Крестный путь», посвященный столетию Октябрьской революции 1917 года, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Открытие состоится 25 января. Экспозиция является продолжением юбилейной выставки, прошедшей в год 400-летия дома Романовых в городе Тюмени, затем в Тобольске и Свияжске.

Выставка уже побывала в Тюмени, Тобольске, Кургане, Новосибирске, Горно-Алтайске, Барнауле и других городах. В экспозицию вошло более 150 работ, отражающих весь спектр произведений религиозного искусства (икона, золотое шитье, миниатюра, резная икона, мозаика), а также религиозная живопись, графика, прикладное искусство и арт-фото.

В проекте приняли участие художники России, Грузии, Финляндии.

 


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