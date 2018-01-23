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Пианистка Татьяна Бренинг выступит в Казани

23 января 2018, 06:13 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

Пианистка Татьяна Бренинг выступит в Казани Татьяна Бренинг расскажет об истории и традициях известной казанской семьи.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В день своих именин пианистка и педагог, единственная из Бренингов, проживающая в Казани, Татьяна Бренинг приглашает жителей и гостей столицы на «Квартирник у Бренингов». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Вечер состоится 25 января. Татьяна Бренинг расскажет об истории и традициях известной казанской семьи, а научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Татарстана познакомит с историей празднования Татьяниного дня.

«Квартирники у Бренингов» проходят в атмосфере уникального собрания мемориальных предметов семьи Бренингов – фармацевтов, владельцев известной казанской аптеки, фотографов, музыкантов. Его гостями становились журналист Айрат Бик-Булатов, исполнитель авторской песни Андрей Зефиров, поэт и фотограф из Нижнего Новгорода Алик Якубович и другие.

 


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